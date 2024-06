Nos pasó un camión por encima

A diferencia de lo que sucedió contra Ecuador (línea de cuatro) la Verde se mostró frágil, no retuvo la pelota más allá de tres pases y hasta se notó caras de desesperación por deshacerse lo antes posible de la pelota. La reacción de los rivales - muchos en la Premier League y en el Calcio - fue abismal y lo que queda es levantarse o quedar ahí aplastados.

Ese 3-0 parcial para ellos, fue simplemente mero trámite, no ganamos ninguna, las primeras y las segundas pelotas y así, comenzaron a caer los goles; el 1-0 con Jhon Arias (5’), el 2-0 de Jhon Córdoba (25’) y el 3-0 de Luis Díaz (41’) que fue un aluvión. Show para el público colombiano que tiñó las graderías del estadio, en medio de la desazón nacional.

El 5-3-2 que dibujó Antonio Carlos Zago no funcionó, hubo muchas dudas entre Jesús Sagredo y Héctor Cuéllar, y entre Robson Matheus -que fue la sorpresa- y Fernando Saucedo, no encontraron una conexión con los de arriba, con César Menacho y Bruno Miranda cuya misión principal terminó siendo apretar en salida más que buscar marcar en ataque. No se generó.