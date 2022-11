"Nosotros nunca dudamos", aseguró Emiliano Martínez

"Siempre soñé de chico jugar con esta camiseta , y hoy se me cumplió el sueño de hacer un gol en un Mundial", añadió, antes de afirmar que "queremos conseguir una victoria más que es muy importante para nosotros".

Tras el triunfo en el estadio de Lusail, Argentina afronta más tranquila el último encuentro de la fase de grupos contra Polonia, como segunda de la llave C.

"El primer partido no se dio como esperábamos. Hoy pienso que hicimos un gran partido contra un gran rival. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que no íbamos a ganar por muchos goles", precisó Di María.