Novak Djokovic alcanza en el Masters ATP el séptimo cielo del tenis

Djokovic, de 36 años, compartía el récord de victorias en el "torneo de Maestros" con el suizo Roger Federer, seis veces campeón.



Sinner se quedó a las puertas de ser el primer italiano en ganar el Masters cuando parecía preparado para ello tras haber derrotado ya al serbio en la fase de grupos.



En aquel enfrentamiento de gran intensidad Sinner se llevó la victoria tras 3 horas y 39 minutos por 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2).



Pero el joven de 22 años, al igual que Carlos Alcaraz en la semifinal de la víspera, no pudo frenar a Djokovic en la final, que recuperó su mejor forma en el momento justo del torneo.



Djokovic se puso pronto por delante, rompiendo el servicio del italiano en el cuarto juego y sirviendo con tranquilidad hasta cerrar la primera manga en 38 minutos.



En el segundo set logró el 'break' en el primer juego y encadenó 14 puntos ganados consecutivos desde el inicio del último juego de la primera manga hasta el tercer juego de la segunda.



El italiano reaccionó y reavivó el ánimo de una grada enmudecida por la potencia del serbio, resistiendo dos bolas de 'break' en un séptimo juego que se alargó 15 minutos y que dejó el parcial 4-3.



Sin embargo no pudo detener mucho más al serbio y en su siguiente servicio acabó perdiendo el partido tras una doble falta.



- "Una de mis mejores temporadas" -

"Es muy especial ganar este título, es probablemente una de mis mejores temporadas, estoy muy contento y orgulloso de mis dos últimos partidos", comentó Djokovic.



"He logrado una semana fenomenal", insistió.



El año 2023 se mantendrá como uno de las más laureados de la carrera del serbio, con récords y estadísticas que han marcado la historia del tenis.



Ganó tres de los cuatro torneos de Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, US Open) y cayó en la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz, alcanzando la cifra de 24 'Grandes', más que ningún hombre antes e igualando el récord de Margaret Court.



Durante su primer partido del torneo ganado contra Holger Rune ya se aseguró dos récords más; terminar la temporada en el N.1 del mundo por octava temporada y alcanzar la inédita cifra de 400 semanas en la cima del tenis mundial.



Después de su corona en Turín, el séptimo trofeo de 2023, suma ya 98 títulos ATP en su palmarés y apunta a la extraordinaria cifra de 100 torneos ganados, superada solo por Federer (103) y por el estadounidense Jimmy Connors (109).



Sinner, que llegó a la final tras pleno de victorias, desperdició las escasas ocasiones en las que Djokovic titubeó, especialmente en el segundo set.



A pesar de la derrota, el joven italiano ha demostrado un gran nivel en el torneo, y en palabras de su rival en semifinales Daniil Medvedev, "tiene todo para ganar títulos de Grand Slam y convertirse en número 1 del mundo".