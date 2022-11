"Nuestro ritmo fue demasiado lento", dice Van Dijk

" Nuestro rival no es una formación del top mundial , pero los ecuatorianos fueron muy combativos y brillantes, en consecuencia, perdimos mucho el balón", aseguró Van Dijk tras el encuentro disputado en el estadio Khalifa International.

"Les dimos entonces la ocasión de volver a meterse en el partido y fue cada vez más difícil para nosotros, pero jugamos contra un buen equipo , no lo olvidemos", añadió.

" Hasta ahora no hemos mostrado las cualidades del equipo ", consideró el defensa neerlandés, para el que Países Bajos puede jugar "con más intensidad, con más posesión de balón".

Pese a no haber podido certificar el pase a octavos, Dumfries aseguró no estar preocupado por no llegar a la siguiente fase.