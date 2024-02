Nuevo derbi Real Madrid-Atlético que puede marcar el devenir de LaLiga

El equipo de Carlo Ancelotti está a un punto del equipo revelación de la temporada, pero podría llegar al fin de semana líder si vence este jueves en Getafe en el partido aplazado de la 20ª fecha liguera.



Ya sea para defender el liderato o para tratar de recuperarlo, en caso de tropiezo contra el 'Geta', los merengues afrontan un complicado encuentro contra el Atlético (3º, a 7 puntos del Real Madrid), que el miércoles ganó 2-1 al Rayo Vallecano.



Será el tercer y último asalto de la serie de tres derbis en menos de un mes que los dos gigantes de la capital española iniciaron el 10 de enero con la semifinal de la Supercopa de España que ganó el Real Madrid 5-3 en la prórroga en Riad.



- Mirando a la Copa del Rey -

Los rojiblancos se tomaron la revancha unos días después al imponerse en octavos de final de la Copa del Rey (4-2 en la prórroga) en su casa del Metropolitano, donde esta temporada no conocen la derrota.



Ahora visitan el Santiago Bernabéu, tras acumular el miércoles su cuarta victoria oficial consecutiva que les colocó a ocho puntos del liderato.



Un nuevo triunfo ante el eterno rival de la capital podría meter en la pelea por el título al Atlético, además de una inyección de moral de cara a la ida de semifinales de Copa del Rey el miércoles contra el Athletic de Bilbao.



El Real Madrid llegará al encuentro bajo presión si este jueves no lograr superar al Getafe y retomar el mando del campeonato español.



- El Barça busca más aire -

Por detrás, el Barcelona (4º empatado a puntos con el Atlético) visita al Alavés tras su balsámica victoria 1-0 sobre Osasuna, en su primer encuentro tras anunciar Xavi Hernández su salida del equipo a final de temporada.



"Tenemos que mejorar futbolísticamente, pero la reacción es muy buena", dijo el técnico azulgrana tras el encuentro, en el que fue rescatado por su única incorporación en este mercado de invierno, el joven brasileño Vitor Roque.



"Está radiante, feliz. Ha tenido ocasiones y, por fin, ha entrado. Nos va a dar muchas cosas", afirmó Xavi sobre su nuevo delantero.



El Barça intentará en Vitoria continuar la reacción para tratar de mantenerse en la pelea por el campeonato y, sobre todo, no poner en peligro la cuarta plaza, clasificatoria para la próxima Liga de Campeones.



El Athletic (5º a 5 puntos del Barça) podría meter presión a los azulgranas si gana el viernes al Mallorca, en el primer encuentro de la jornada.