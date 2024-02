Nuevo director deportivo de Bayern se declara admirador de Xabi Alonso

Director deportivo de Borussia Mönchengladbach durante más de una década (2008-2022) y tras un breve paso por RB Leipzig (2022-2023), Eberl, 50 años, ya trató de fichar a Alonso para 'Gladbach' en 2021, cuando el entonces técnico español entrenaba al equipo filial de Real Sociedad.



"Me dijo que era demasiado pronto, que tenía que acumular más experiencia, y es lo realmente aprecié de él", explicó Eberl a la prensa, manteniéndose no obstante prudente sobre la posibilidad de que Alonso entrene a Bayern la próxima temporada.



"No se pueden sacar conclusiones entre esto (su oferta cuado estaba en Borussia) y la actualidad", explicó el ejecutivo.



Falto de resultados positivos (eliminado en la copa alemana, distanciado en 8 puntos de Leverkusen en la Bundesliga y teniendo que remontar un 1-0 en su eliminatoria de octavos de Champions contra Lazio), Bayern Múnich anunció hace una semana que el entrenador actual, Thomas Tuchel, no cumpliría su último año de contrato y nombró a Eberl para sustituir a Hasan Salihamidzic, despedido en mayo de 2023.



"Tenemos que ensamblar el puzzle, con los jugadores y un nuevo entrenador", explicó este martes un Eberl que huyó de la etiqueta de "salvador" del club bávaro.



Eberl entró en la academia de Bayern a los seis años, pasó por todas las categorías inferiores del club y debutó como jugador profesional con el club bávaro.



Está considerado como una persona cercana a Uli Hoeness, figura legendaria de Bayern y que sigue teniendo gran influencia en el club.