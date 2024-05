Nuevo éxito del Leverkusen: primer equipo en acabar invicto la Bundesliga

El Bayer Leverkusen, campeón de la liga alemana de manera matemática desde hace cinco semanas, se impuso 2-1 al Augsburgo, este sábado en la 34ª y última jornada, y se convirtió así en el primer equipo en acabar invicto una Bundesliga.



Los pupilos de Xabi Alonso amplían así a 51 su impresionante racha de partidos disputados sin perder esta temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones.



Tiene por delante dos finales este mes para tratar de terminar a lo grande la mejor temporada de su historia: el miércoles 22 en Dublín ante el Atalanta en la Europa League y el sábado 25 en Berlín frente al Kaiserlautern (2ª división) en la Copa de Alemania.



"Xabi Alonso es un entrenador increíble, tanto en lo táctico como en lo personal. Por eso somos exitosos", elogió el defensa central del 'Werkself' Jonathan Tah.



Con 90 puntos, el Leverkusen, que recibió ante su público en el BayArena el trofeo que le acredita como campeón de la liga alemana por primera vez en su historia, lideró una clasificación en la que el Stuttgart acabó segundo, con 73 unidades.



- Bayern Múnich acaba tercero -

El Stuttgart goleó 4-0 al Borussia Mönchengladbach (14º), con doblete incluido de Serhou Guirassy, que firmó así sus tantos 27º y 28º en esta Bundesliga. El internacional guineano acabó segundo en la tabla de goleadores de la Bundesliga, por detrás del atacante inglés del Bayern Harry Kane (36), lesionado actualmente en la espalda.



El Bayern de Múnich, que había ganado las once anteriores ediciones de la liga alemana, perdió 4-2 en el campo del Hoffenheim (7º) en el último partido con su entrenador Thomas Tuchel. El croata Andrej Kramaric fue el protagonista en ese partido, con un triplete.



Al terminar subcampeón, el Stuttgart sería el equipo que disputara la Supercopa de Alemania la próxima temporada si el Bayer Leverkusen consigue ganar la Copa de Alemania y sellar, como sería previsible, el doblete nacional esta temporada. Un golpe más para un Bayern que ha sido la gran decepción del curso en Alemania.



- Adiós soñado de Reus -

Por su parte, a dos semanas de su final de la Liga de Campeones en Londres contra el Real Madrid, el Borussia Dortmund brindó una despedida soñada a Marco Reus en su último partido con la camiseta amarilla en el Westfalenstadio.



El emblemático jugador dio una asistencia y marcó un tanto en la victoria 4-0 del Dortmund contra el colista y condenado Darmstadt.



En la lucha por las plazas europeas, el Eintracht Fráncfort conservó su sexto puesto con un empate en casa 2-2 ante el RB Leipzig (4º) y jugará la próxima Europa League. El Hoffenheim terminó con los mismos puntos que el Eintracht, pero en el séptimo lugar, lo que le condena a un 'playoff' para disputar la Conference League.



- Colonia desciende, Unión Berlín salvado -

En la parte baja, será el Colonia (19º), derrotado en el campo del Heidenheim (8º) por 4-1, el que acompañe al ya condenado Darmstadt como descendido directo.



El Unión Berlín, que esta temporada llegó a jugar contra el Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones, puede respirar aliviado. Ganó 2-1 al Friburgo (10º), con un último tanto de Janik Haberer en el descuento final.



Gracias a ello sumó 33 puntos y subió al 15º puesto. Con los mismos puntos terminó el Bochum, que fue goleado 4-1 por el Werder Bremen (9º) y que cayó al 16º lugar, que le obliga a disputar un repechaje por la permanencia contra el Fortuna Düsseldorf, tercer clasificado de la segunda categoría.