Nuevo sorteo de la Champions: el Real Madrid y el PSG se enfrentarán en octavos

Escucha esta nota aquí

Después de un primer sorteo muy benévolo en el que el Benfica era el rival del Real Madrid en octavos de final de la Champions League 2021/22, el equipo español ha visto cómo su suerte cambiaba en la repetición llevada a cabo por la UEFA.

El conjunto blanco, que había quedado primero del Grupo D por delante de Inter de Milán, Sheriff y Shakhtar, se cruzará en esa primera eliminatoria hacia la final de San Petersburgo con el Paris Saint Germain.

La entidad madridista había reclamado con ahínco que no se hiciera de nuevo el sorteo entero, puesto que su emparejamiento no estaba adulterado por ese error en las bolas. Al ser primero de grupo, no le afectaba esas papeletas del Liverpool y del Manchester United, también primeros de sus respectivos grupos. Chelsea y PSG eran los peores rivales que le podían tocar al Real, mientras que tenía 'caramelos' como Sporting de Lisboa, Benfica y Salzburgo.

Algunos medios de comunicación aseguraban que el Real Madrid había contactado con la UEFA para señalar que era "inadmisible" que se repitiera de forma completa el sorteo. En el conjunto blanco hablan de "adulteración si se realiza un sorteo al completo". Los madridistas se las verán con Leo Messi, Neymar, Mbappé y compañía.

Otro de los partidos atractivos de la próxima fase es el que disputarán el Atlético de Madrid y el Manchester United. El actual campeón del torneo, Chelsea se medirá con el Lille.

Los partidos de ida tendrán lugar los días 15-16 y 22-23 de febrero, mientras que la vuelta está prevista los días 8-9 y 15-16 de marzo.

Las llaves de octavos de final:

Salzburgo-Bayern de Múnich

Sporting de Portugal-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atlético-Manchester United

PSG-Real Madrid

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

Lea también Fútbol Después de un error, la UEFA repetirá sorteo de octavos de Champions El organismo europeo anunció que procederá a un nuevo sorteo, a las 10:00 (HB), después de reconocer "un problema técnico" en el primer sorteo

​