Nürnberg recibe apoyo de la prensa deportiva, que repudia a quienes atentan contra la libertad de expresión

Una ola de repudio ocasionó la decisión de diez clubes de la División Profesional y de nueve asociaciones, todos afiliados a la Federación Boliviana de Fútbol, que solicitaron a la empresa Telecel-Tigo, que cesen de su rol de comentarista de la Copa América al periodista Fernando Nürnberg Zambrana.​

Los solicitantes son los clubes Always Ready, The Strongest, San José, Nacional Potosí, Aurora, Real Santa Cruz, Real Potosí, Independiente, Palmaflor, Real Tomayapo y las nueve asociaciones departamentales.

El argumento es que consideran a Núrnberg un periodista extremista porque en su programa de TV Facetas Deportivas cuestiona supuestamente con mala intención la gestión de la FBF y difama a los dirigentes de los clubes y asociaciones.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz (CPDSC), cuyo directorio preside Juan Carlos Montaño, salió en defensa de su afiliado y a la vez presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia (CPDB).

“A nuestro entender, el pedido en cuestión se torna temerario y está dirigido claramente a acallar a un periodista con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo deportivo y que, como cualquier comunicador, puede tener sus puntos de vistas diferentes a los dirigentes Lo llamativo de este infortunado pronunciamiento es el intento de dejar sin trabajo a un servidor de esta noble profesión de parte de clubes y asociaciones que son abiertamente partidarios de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Ante este atropello, el CPDSC exige respeto a la libertad de expresión, dejando en claro que hacer periodismo no implica servilismo y que las opiniones vertidas no pueden privar a nadie del derecho al trabajo que también está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, dice una parte del pronunciamiento del CPDSC.

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) América también se pronunció sobre este delicado tema. El colombiano Carlos Julio Castellanos, presidente de esta entidad regional calificó de atropello lo hecho contra Nürnberg.

“Apoyo total Fernando, y rechazo contra este atropello que es bastante riesgoso para el devenir de nuestra profesión. Práctica que empieza a darse en algunos países igualmente y que hace necesario un inmediato pronunciamiento en América y el mundo por parte de nuestra institución pero con el acompañamiento igualmente de los agremiados en sus respectivos medios. Solidaridad total”, escribió y a él se sumaron periodistas de diferentes partes del continente con mensajes de apoyo al periodista cruceño.

De la misma manera, el Colegio de Profesionales en Comunicación de Santa Cruz (CPC) respaldó a su afiliado Fernando Nürnberg y repudió la intensión antidemocrática de las entidades que presionaron para que Telecel-Tigo tome una decisión contrario a los derechos laborales y constitucionales.

En esta línea, Eduardo James, presidente de la Escuela de Fútbol El Semillero y el ex alcalde de San José, Germaín Caballero, también se sumaron al apoyo de Núrnberg.

“La dirigencia del fútbol está extraviada”

Fernando Nürnberg considera que con esta ingrata experiencia se pone en evidencia que la dirigencia del fútbol está extraviada de lo que es verdaderamente su rol y esto perjudica al desarrollo de este deporte.

“Cada vez estamos peor en todos los aspectos. Si esto es ser extremista, la verdad es que entonces la realidad nos lleva al paraíso y no al infierno en que estamos. El tema no es que me retiren porque al final estoy contratado para comentar cinco partidos. Es el principio de defensa ante un embate que pretende amedrentar a quienes no comparten o clarean sus versiones. Luego no será raro que quieran impedir el acceso a los escenarios a algunos o sacar de una conferencia de Prensa a colegas que opinan diferente”, expresó.

Además, Núrnberg sostiene que no va con su filosofía de comunicador el insultar y denigrar a las personas o instituciones cuando hace críticas en su programa de televisión.

“Los programas de Facetas Deportivas Bolivia están albergados en sus propias páginas y ahí pueden verlos. Están todos. No insulto a nadie y mis adjetivaciones tienen otras formas. No denigro ni acuso sino tengo pruebas. No le digo burro al incompetente, ni alcahuete al servil, ni vendido al obsecuente. No! Escribo con propiedad y en los momentos que corresponden”, sostuvo.