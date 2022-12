Olivier Giroud se convierte en el máximo goleador de la historia de los 'Bleus'

Con su gol anotado este domingo en el partido de octavos de final del Mundial 2022 contra Polonia, que suponía el 1-0 en el marcador, para un marcador final favorable de 3-1, Olivier Giroud se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los 'Bleus', con 52 dianas.



El ahora delantero centro del AC Milan, 36 años y 117 partidos como internacional, ya había marcado en esta edición del Mundial, un doblete contra Australia en el partido del debut (4-1), que le permitió igualar el récord de Thierry Henry (51).



Es también el 4º gol del veterano delantero en Copa del Mundo y, con su doblete frente a los 'Socceroos' ya había hecho historia al convertirse en el goleador francés de más edad en marcar en este torneo, superando a Zinedine Zidane, que lo hizo con 34 años, en el recordado penal a lo Panenka que marcó a Gianluigi Buffon en la final del Mundial 2006 contra Italia.



Su primer gol mundialista fue en Brasil 2014, en la victoria 5-2 contra Suiza en la fase de grupos. Curiosamente, en Rusia 2018, donde Francia se coronó campeona del mundo por segunda vez, Giroud fue titular y tuvo un papel decisivo como pivote en punta, pero no logró marcar.



En el minuto 44 de un partido en el que Polonia estaba plantando más resistencia de lo que muchos podían esperarse, Giroud aprovechó un pase de Mbappé entre los dos centrales y batió a Wojciech Szczesny de disparo raso y cruzado.



En su celebración, Giroud no se olvidó del récord y con sus manos mostró al público el número 52, los goles que lleva con la selección francesa.



En el minuto 74, Mbappé marcó el segundo de los 'Bleus', y calcó la jugada en el descuento para poner el tercero (90+1), sumando 9 goles ya en Copa del Mundo, siendo el segundo máximo anotador galo en la historia del torneo por detrás ya solo de los 13 de Just Fontaine.



Desde que debutó con los 'Bleus' en 2017, Mbappé ha marcado ya 33 goles en 63 partidos internacionales, superando en uno a los que marcó Zinedine Zidane.



- Clasificación de máximos goleadores de la historia de la selección francesa:



1. Olivier Giroud: 52 goles (en 117 partidos, desde 2011).



2. Thierry Henry: 51 goles (en 123 partidos, de 1997 a 2010).



3. Antoine Griezmann: 42 goles (en 114 partidos, desde 2014).