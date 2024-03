Oriente - Blooming: cara a cara otra vez en un clásico que apasiona

que tiene listo el equipo, con Rafinha como principal referente y con César Menacho encendido tras marcar en los primeros tres partidos. Eso sí, Bustos sabe que no hay que confiarse, se lo dijo al plantel porque no quiere sorpresas, más aún en partidos como este en el que los pequeños errores son los que suelen marcar las diferencias. El cierre de prácticas fue liviano, con repaso táctico y luego a concentrar.

Ratificó su nivel ingresando en el complemento en el clásico ante Oriente y luego no paró también con buen nivel ante Royal Pari. Se lo nota vivo. En Oriente, más allá de lo de Ventura por Dorrego, s e confirmó que Alejandro Torres seguirá custodiando el arco. Cumplió las expectativas en su estreno ante GV San José y Tucho otra vez apuesta por él. Eso sí, el meta sabe que debe responder porque la presión en el equipo es alta, no solo porque tiene a Rubén Cordano detrás y con el ojo en tinta, sino porque el equipo urge de una victoria para seguir ‘con vida’ en el Apertura por series.

Como dato, hasta ayer por la tarde ya no quedaban entradas en las dos curvas y se anticipa que hoy solo se venderá el sector de butacas. Otro apunte importante es que Oriente no gana hace tres partidos -la última victoria fue en 2022 con gol de ‘Coco’ Correa- y en esta jornada apunta a romper esa mala racha. Eso sí, tendrá que superar a un equipo cuya fortaleza es que se conocen bien porque casi todos vienen jugando desde 2023 a raíz que Blooming no pudo habilitar a nadie. Solo se espera el pitazo inicial.

La dirigencia del club que auspicia de local, anticipó 500 efectivos policiales y 90 de seguridad privada. Se utilizará el protocolo Conmebol; las puertas se abrirán a las 16:00. Ronald Cuéllar siempre atento Habitualmente la primera opción de cambio para Carlos Julio Bustos, es el delantero Ronald Cuéllar. Es un hombre rápido, encarador y con gol. Es del agrado de los hinchas académicos. Otra de las incógnitas de Bustos es si el ‘Conejo’ Arce comenzará de entrada o no. En los últimos duelos no ha comenzado de titular, pero el DT puede sorprender. Oriente: Riquelme arriba, apoyado por Rojas y el dominicano Ventura

Si tiene chance no dubita en subir y cuando está en zona rival normalmente se apoya en Fernando Arismendi, un uruguayo que no ha bajado de nivel desde que Bustos asumió el mando académico. Esa dupla o esa pequeña sociedad, funciona bien y el DT sabe que la puede explotar en el clásico que se juega esta noche.



A ellos se suma el ‘as’ de espada en el equipo: Rafinha. Su labor en el medio no solo es peligrosa para el rival, sino influyente para su equipo. Es capaz de cambiar de ritmo en el momento menos esperado o de habilitar a sus compañeros en ataque como sucedió con Menacho en el clásico pasado cuando puso el 2-1.



Rafinha le da un plus al equipo cuando está en cancha y como sabe jugar este tipo de partidos, siempre hay que ponerle mucho ojo.