Oriente - Guabirá, un duelo de necesitados en el Tahuichi

Oriente Petrolero y Guabirá se enfrentarán este domingo en un duelo clave por la sexta fecha del torneo Clausura de la División Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, a partir de las 19:30, bajo la dirección del árbitro tarijeño Jordy Alemán.



Luego de vencer a San Antonio en la fecha pasada, Oriente Petrolero buscará ratificar su levantada ante un rival que se encuentra en la parte baja de la tabla. Bajo la conducción técnica de Joaquín Monasterio, el conjunto refinero ha mostrado mejoría y no quiere fallar ante su gente. Gilbert Álvarez, uno de los goleadores y máximo asistidor del equipo, será una de las principales referencias en el ataque.



Por su parte, Guabirá llega urgido de puntos y con algunas caras nuevas. El equipo dirigido por Humberto Viviani no conoce de triunfos en el Clausura, por lo que intentará poner fin a esa mala racha en un estadio en el que ya festejó en reiteradas oportunidades. En la pasada fecha, el azucarero logró un empate valioso en su visita a Independiente, lo que le permite afrontar este partido con mayor optimismo.



Ambos equipos suman refuerzos de cara a este encuentro. Oriente Petrolero incorporó a Daniel Rojas y Miguel Villarroel, quienes ya están habilitados y podrían tener minutos. Por el lado de Guabirá, Enrique Hurtado regresa al equipo tras su paso por Palmaflor e Independiente, mientras que Julio Herrera llega procedente de Always Ready. Sin embargo, estos dos últimos no serán tomados en cuenta para el partido del domingo.



Posibles alineaciones:



Oriente Petrolero: Alejandro Torrez; Juvenal Caraballo, Sebastián Álvarez, Fabio Vargas, Jorge Flores; Carlos Añez, Diego Barreto, Hugo Dorrego; Kevin Salvatierra, Rashid Nacif y Gilbert Álvarez.



Guabirá: Jairo Cuéllar; Franz Supayabe, Milciades Portillo, Leonardo Zazpe, Dico Roca; Alejandro Melean, Jorge Lovera, Rodrigo Morales, Dener Da Silva; Sebastián Melgar y Alejandro Quintana.



Este partido promete ser un duelo de necesitados, donde ambos equipos buscarán sumar de a tres para alejarse de la parte baja de la tabla. Oriente Petrolero, decimosegundo con 6 puntos, tiene la oportunidad de acercarse a los puestos de vanguardia, mientras que Guabirá, penúltimo con 3 unidades, intentará poner fin a su mala racha y dar un golpe de autoridad en el Tahuichi Aguilera.