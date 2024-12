Oriente jugó “por la gente” (video)

Una vez finalizado el clásico cruceño, que terminó en un empate 0-0, los jugadores de Oriente Petrolero se acercaron a sus hinchas para agradecerles el apoyo. Algunos futbolistas incluso regalaron sus camisetas, mostrando un gesto de reciprocidad hacia la afición que los alienta.



Los hinchas respondieron con un caluroso aplauso, reconociendo el esfuerzo de los jugadores, quienes no han recibido su salario en los últimos diez meses. A pesar de esta difícil situación, decidieron presentarse al clásico “por la gente”, esperando que la dirigencia, ahora liderada por René Urioste, cumpla con sus promesas de pago.



La situación económica del club es crítica, y los jugadores esperan que se abonen al menos tres salarios antes de fin de año. Esta incertidumbre ha generado un ambiente tenso dentro del equipo, que ha decidió no entrenarse a manera de protesta.



A pesar de las dificultades, la pasión por el fútbol en Santa Cruz no se apaga. El clásico cruceño es reconocido como uno de los más intensos, apasionado y esperados del país, atrayendo a miles de hinchas que viven cada partido con fervor.



La esperanza es que el apoyo mutuo entre jugadores e hinchas continúe fortaleciéndose los lazos en el club y sea un jalón de orejas para una dirigencia que no da señales de vida.