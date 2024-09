Oriente Petrolero bajo presión: sanción de la FIFA impide contratación de jugadores

La FIFA ha decidido sancionar a Oriente Petrolero, inhabilitando al club para realizar fichajes en el próximo mercado de pases. Esta medida se debe a que la dirigencia, encabezada por el presidente Ronald Raldes, ha incumplido con los pagos correspondientes al director técnico Rodrigo Venegas y al arquero Wilson Quiñónez, quienes ya no forman parte de la institución. La sanción implica que el cuadro refinero no podrá registrar nuevos jugadores hasta que se resuelva esta situación.



El presidente Ronald Raldes ha confirmado la imposición de estas sanciones, que prohíben al club realizar nuevos registros de jugadores. Aunque la inhabilitación no es permanente y puede ser levantada una vez que Oriente Petrolero cumpla con sus obligaciones financieras, la preocupación crece dentro de la institución. La falta de recursos económicos para saldar los sueldos atrasados de los jugadores y del personal administrativo se ve ahora agravada por esta nueva restricción impuesta por la FIFA.



Ante esta compleja situación, Raldes ha expresado su compromiso de trabajar arduamente para cumplir con los pagos adeudados a los demandantes. Su objetivo es levantar las restricciones impuestas por la FIFA en el menor tiempo posible. Sin embargo, el desafío es considerable, dado que el club ya enfrenta problemas económicos significativos que han llevado a retrasos en los salarios.



Otro dato no menor es que la FIFA exige que el pago sea en dólares, pero ante la escasez de esta moneda en el país, el panorama se complica aún más para el club refinero. La alternativa más viable es que la dirigencia de Raldes consiga el dinero en guaraníes y pesos chilenos, dado que los demandantes, Quiñónez y Venegas, son de Paraguay y Chile, respectivamente. De esta forma, ambos podrán realizar el cambio a dólares en sus países.



Es importante recordar que la FIFA no solo sanciona por el monto adeudado a los jugadores, sino que también impone multas adicionales que complican aún más la situación financiera del club. Esto crea un escenario difícil para Oriente Petrolero, que deberá encontrar soluciones rápidas para evitar consecuencias más severas en el futuro.