Oriente Petrolero con alarmas encendidas tras perder por goleada ante Guabirá en un amistoso

En medio de intensas jornadas de entrenamiento físico, los equipos de fútbol del país han iniciado la fase de partidos amistosos como preparación para la próxima temporada. Este sábado, en el campo de la Mutual en Santa Cruz, se enfrentaron Guabirá y Oriente Petrolero en un encuentro amistoso de 30 minutos por lado, con diferentes alineaciones en cada enfrentamiento.



En el primer duelo, Guabirá dominó con un marcador de 4-1, mientras que en el segundo, también lograron la victoria por 2-1. En el resumen del partido, destacaron los destacados goles de Alejandro Quintana, Erick Japa y Ronaldo Vásquez, este último de nacionalidad dominicana. La posibilidad de una revancha la próxima semana dependerá del sorteo del fixture programado para este lunes.



Dirigido por Humberto Viviani, el equipo de Guabirá ya había disputado la semana anterior otro partido amistoso contra 24 de Septiembre, saldándolo con éxito. El plantel ha estado trabajando arduamente desde el inicio de la pretemporada en Casa Campo, Warnes, como preparación para el inicio del campeonato por series programado para el 16 de febrero.



Los rojos forman parte del Grupo C, junto a Always Ready, 'U' de Vinto e Independiente. En este primer torneo, con los equipos distribuidos en cuatro series, avanzarán a los cuartos de final los dos mejores de cada grupo, culminando en la final prevista para mayo. El campeón de este torneo se clasificará para la Copa Libertadores de 2024.