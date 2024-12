Oriente Petrolero, el equipo que más público llevó al estadio en 2024

A pesar de la profunda crisis económica e institucional que ha afectado su rendimiento deportivo, los hinchas de Oriente Petrolero han demostrado un fervor inquebrantable por su club, convirtiéndose en los más taquilleros del país en 2024. Según el reconocido estadista boliviano Víctor Quispe Perca, el equipo verdolaga lidera la asistencia con un total de 258,840 espectadores en 19 partidos como local, lo que equivale a un promedio de 13,623 personas por encuentro.



En segundo lugar se encuentra Blooming, otro club cruceño que atrajo a 229,459 espectadores durante toda la temporada, logrando un promedio de 12.076 por partido. La hinchada de la academia es conocida por su pasión, lo que ha contribuido a hacer de los torneos de la División Profesional un espectáculo atractivo.



El podio lo completa Wilstermann, el equipo cochabambino que también ha enfrentado una crisis económica y deportiva. Sin embargo, sus aficionados respondieron con fuerza, asistiendo a 219,618 encuentros a lo largo del año. Este apoyo incondicional destaca el compromiso de los hinchas incluso en tiempos difíciles.



Los tradicionales rivales paceños, Bolívar y The Strongest, ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente. Bolívar registró una asistencia de 214,526 espectadores, mientras que The Strongest atrajo a 169,698. Ambos equipos compiten constantemente por los títulos nacionales y participan anualmente en la Copa Libertadores, y a pesar de ello, sus hinchas no responden como deberían.



Por otro lado, Real Santa Cruz y Royal Pari fueron los clubes con menor asistencia en el año. Los albos solo lograron atraer a 40,101 aficionados, mientras que Royal Pari registró 40,071.



La notable asistencia de Oriente Petrolero y Blooming resalta no solo la lealtad de sus seguidores sino también el impacto que tiene el fútbol en la cultura cruceña. A pesar de las adversidades, los hinchas han mantenido viva la llama del apoyo al equipo.



Mirá la lisa completa: