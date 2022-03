Oriente Petrolero embolsilla 900.000 dólares por la clasificación

Escucha esta nota aquí

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana le significará a Oriente Petrolero tener un ingreso de 900.000 dólares, que se lo dotará la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Así está determinado en la distribución de premios que anunció la Conmebol a comienzo de año.

Es una cifra importante y que se suma a lo que el club refinero recibió por clasificar a la Copa, que fue de $us 225.000. En total, Oriente ya aseguró 1.125.000 dólares y que puede seguir acumulando si es que sigue superando etapas.

Si un caso clasifica a octavos de final recibirá $us 500.000; a cuartos $us 600.000; a semifinales $us 800.000 y si llegara a ser campeón, $us 5.000.000.

El que llegue a conseguir el título podrá ganar, al avanzar todas las etapas, 8.025.000 dólares.

Un dato más, Royal Pari recibió también, al igual que Oriente, los 225.000 por clasificar a la Copa. Pese a su eliminación recibirá un monto de 120.000 dólares.

