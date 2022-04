Oriente Petrolero enfrentará este miércoles a uno de los favoritos al título de la Copa Sudamericana

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero tendrá un reto difícil este miércoles en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro ante Fluminense.

Enfrentará (18:15 hora de Bolivia) a uno de los candidatos al título de la Copa Sudamericana en partido del grupo H, que completan Junior de Colombia y Unión de Argentina.

Los dirigidos por Erwin ‘Platiní’ Sánchez llegan a la capital carioca después de encadenar dos derrotas seguidas en el Apertura, la última de ellas el domingo por 2-1 en su visita al Real Santa Cruz.

Con ello, Oriente cosechó 9 puntos en siete jornadas y está a dos unidades de Universitario, que ocupa la última casilla del Grupo A del torneo boliviano.

Erwin Sánchez admitió que su equipo es la cenicienta del Grupo H, del que sólo el primero clasifica a octavos de final, aunque no por ello baja los brazos.

"Va a ser un reto importantísimo enfrentar a grandes equipos. De a poco nos hemos ido preparando para llegar a esta situación de la mejor forma y aunque somos considerados el equipo menos fuerte del grupo, igual estamos entusiasmados por competir y hacer bien las cosas", expresó Sánchez.

El equipo cruceño podría salir con un esquema defensivo y repetir el mismo once que visitó a Santa Cruz el sábado, con la entrada del uruguayo Hugo Dorrego en lugar de Alexis Ribera.

Fluminense, campeón Carioca

Tras ganar el sábado el Campeonato Carioca al imponerse en la final a su eterno rival, Flamengo, el 'Flu' llega al partido con la moral por las nubes y dispuesto a imponer su favoritismo ante el conjunto cruceño.

- Sudamericana de rebote -

Con un equipo diseñado para disputar la Libertadores, los cariocas jugarán por décima vez la Sudamericana debido a su dolorosa eliminación en la tercera fase del principal torneo de clubes de la región a manos del Olimpia de Asunción.

Su mejor resultado en la Sudamericana fue el subcampeonato en 2009, donde perdió la final contra Liga de Quito.

Para el partido de este miércoles, el técnico Abel Braga no podrá contar con dos de los líderes del equipo: el veterano volante Felipe Melo, baja por una lesión en la rodilla, y el central Nino, por sanción.

Ante la teórica superioridad sobre el once boliviano y con siete partidos por jugar en abril, Braga podría dar descanso a varios de sus titulares, pensando en el debut en el Brasileirao-2022 contra Santos el sábado y el desplazamiento la semana que viene a Barranquilla para medirse al Junior.

"Creo que Fluminense puede llegar muy lejos (en la Sudamericana). El equipo está trabajando para continuar ganando. Perdimos (la confianza) después del partido contra Olimpia, y ahora la retomamos. Nos sirvió de experiencia", afirmó el artillero argentino Germán Cano.

Posibles alineaciones:

Fluminense: Fábio – Calegari, Manoel, David Braz, Cristiano – Martinelli, André, Yago – Ganso – Germán Cano y Luiz Henrique. DT: Abel Braga.

Oriente Petrolero: Wilson Quiñonez - Maximiliano Caire, Sebastián Álvarez, Leandro Zazpe, Ayrton Paz - Daniel Rojas, Ricardo Sandoval - Miguel Ríos, Héctor Sánchez, Hugo Dorrego - Facundo Suárez. DT: Erwin Sánchez.

Árbitros: El venezolano José Argote junto a sus compatriotas Carlos López y Lubin Torrealba en las líneas.

