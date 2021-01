Oriente Petrolero: Fabio Zambrana reta a dirigentes ponerse al día

Escucha esta nota aquí

Fabio Zambrana, socio número 1 de la categoría Diamante de Oriente Petrolero y asesor en Captación de Socios, publicó un video (challenge) que se viralizó en redes sociales desafiando a que muestren su carnet de asociado al día y pagado por todo el año 2021.

“Los dirigentes no podemos exigirle a los socios que se pongan al día si nosotros mismos no hemos pagado”, señaló el popular cantautor cruceño que hoy radica en California, Estados Unidos.

Expresó su satisfacción porque su “challenge” ha dado buenos resultados, muchos socios se han puesto al día y los orientistas de corazón se están acercando a las oficinas del club.

Dijo que si entre todos quieren ver a Oriente Petrolero campeón los socios también tienen que poner lo suyo.

“Pero para que tengamos más socios, necesitamos que la dirigencia contrate –como mínimo- 2 o 3 jugadores de jerarquía”, manifestó el afamado cantante del hit mundial “La Bomba” .

“Es un año muy difícil, el más difícil de la historia de Oriente por la pandemia. Si nosotros que estamos trabajando para el club no damos el ejemplo no podemos exigirle nada a los socios. Si sos dirigente y no estás al día, ponete al día; si sos socio y no estás al día, ponete al día, si sos hincha y no sos socio, hacete socio porque Oriente será tan grande como vos querrás”, invita desde su challenge.