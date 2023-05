Oriente Petrolero fue goleado (0-4) por Bragantino y sigue sin levantar cabeza

Oriente Petrolero sumó su cuarta derrota al hilo en la Copa Sudamericana 2023. El equipo refinero no pudo en condición de local contra Bragantino y cayó por 0-4. El partido del grupo C se disputó en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, la noche de este jueves.

Los primeros 20 minutos fueron para el olvido, ya que ambos equipos eran imprecisos y no generaron ninguna oportunidad de gol. Los arqueros no tuvieron trabajo ya que las aproximaciones a las porterías no llevaban peligro de gol.