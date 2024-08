Empate con sabor a poco para Oriente y Royal Pari (0-0)

Acabó sin goles, no hubo festejo en el Tahuichi en el choque jugaron Oriente Petrolero y Royal Pari (0-0) por la fecha 10. En realidad, fue un partido bajo en rendimiento, pero lindo en emociones, aunque suene contradictorio. Lo mejor se dio en el tramo final cuando ambos quedaron expuestos por intentar ganar, pero ninguno acertó con meta a disposición.

Llega un momento en que Oriente se cae físicamente porque no trabajó de manera normal durante el parate por la Copa América y pese a los cambios que introdujo Joaquín Monasterio, entre ellos Hugo Dorrego y Rashid Nacif, no bastó, porque el equipo no encontró dinámica para llegar en ‘avalancha’ y liquidar a un Diego Méndez que lució excepcional.