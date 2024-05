Oriente Petrolero tiene a Independiente y a The Strongest en el horizonte

El 'refinero' comenzó el Clausura con una derrota ante Aurora, pero logró recuperarse con la victoria del pasado fin de semana. El equipo busca dejar atrás las dificultades del Apertura, donde fue eliminado en fase de grupos, y del inicio del Clausura, marcado por reclamos de jugadores por deudas salariales.



A pesar de las dificultades, Oriente consiguió una victoria convincente ante el subcampeón del Apertura, Universitario. El presidente del club, Ronald Raldes, ha indicado que aún no se ha tocado el tema de refuerzos con el director técnico Tucho Antelo o los jugadores, ya que todos tienen contrato hasta fin de año.



Los próximos dos partidos serán cruciales para Oriente Petrolero, que busca mejorar su rendimiento y escalar posiciones en la tabla. El encuentro contra Independiente se jugará el 21 de mayo a las 20:00 en el estadio Patria, mientras que el partido contra The Strongest se disputará el 26 de mayo a las 19:30 en el Tahuichi Aguilera.



Cabe destacar que The Strongest podría rotar su plantel titular para el partido contra Oriente, ya que el 29 de mayo tiene un importante encuentro por Copa Libertadores ante Gremio. Este partido definirá si el'tigre avanza como primero o segundo del grupo C a los octavos de final.



Oriente Petrolero espera aprovechar la posible rotación del plantel de The Strongest y sumar puntos importantes en estos dos partidos antes del parón por la selección boliviana y la Copa América. El refinero busca consolidarse como un "equipo competitivo" y pelear por un cupo en torneos internacionales para 2025.