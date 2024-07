Oriente Petrolero venció a Wilstermann y es líder; ‘Made In Monasterio’

Líder, aunque parezca increíble. El sufrimiento en el tramo final fue por momentos incontrolable. El Tahuichi apretaba porque en esos fatídicos últimos minutos, Wilstermann se venía con todo, pero este Oriente, ‘made In Monasterio’, está acostumbrado a sufrir, pero también a ganar (1-0).

La victoria le permite sumar 15 puntos y mirar a todos -incluídos a Bolívar y The Strongest-, desde la cima. “Dale, dale Oooo… queremos la Copa”, se animó a cantar la hinchada, ilusionada, feliz, algo que no sucedía hace mucho tiempo porque después de ocho años, Oriente es puntero.

Los hinchas no se querían ir del Tahuichi, ovacionaron a sus jugadores que tras el final se acercaron a cada tribuna para recibir afectos. Tantos inconvenientes vienen aguantando que ganar y ser líderes, es algo que disfrutaron al máximo. Oriente sonríe de una manera distinta.

Ganar no fue fácil, porque Wilster lo tuvo contra las cuerdas en los tramos finales, aunque el sufrimiento se pudo evitar si es que Marcos Riquelme (61’) y Gílbert Álvarez (76’) lograran convertir los ‘mano a mano’ que el portero Bruno Poveda les ganó. Pero sin sufrir, esto no sería Oriente.

En la etapa inicial Oriente no fue fino, le faltó fluidez, no llegó con seguridad por las bandas ni por el centro y eso impidió que pudiera golpear a un rival que no se fatigó. Los tres cabezazos de Rashid Nacif (15’, 16’ y 25’), inquietaron o avisaron de lo que se venía.