Oriente pidió a San José que haga de local el martes en el Tahuichi y la FBF se opuso

No prosperó la propuesta que Oriente Petrolero le hizo a San José para modificar la localía del cuadro santo, que el martes debe enfrentar a los refineros por la fecha 28 del campeonato de la División Profesional.

Ernesto Aranibar, directivo de San José, informó este miércoles que recibieron una solicitud del club albiverde con el fin de que el equipo santo haga de local en Santa Cruz y no en Oruro como está programado, pero quedó en nada porque la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no lo autorizó.

“Recibimos la propuesta de Oriente Petrolero, pero lamentablemente no se pudo viabilizar. Consultamos a la Federación y nos respondieron que no puede darse porque ese día en Santa Cruz hay un partido de alto riesgo entre Blooming y Always Ready. Por eso no lo autorizaron”, dijo Aranibar, que ante la negativa de la FBF ya están trabajando sobre la logística de este encuentro que se jugará en el Jesús Bermúdez a las 15:45.

