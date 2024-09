Oriente quiere sorprender a un Bolívar plagado de lesiones

Oriente Petrolero deberá afrontar una dura prueba este domingo en el reinicio del torneo Clausura de la División Profesional, cuando por la fecha 14 visite a Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 17:30, bajo el arbitraje del orureño Gery Vargas, quien será asistido desde las bandas por Edward Saavedra y Jesús Antelo.



El conjunto refinero, dirigido técnicamente por Joaquín Monasterio, ocupa la séptima posición del Clausura y tiene la misión de rescatar al menos un empate en una plaza complicada como el Siles. Si hablamos de altura, Oriente ya sabe lo que es ganar, pues este año conquistó dos triunfos: ante Gualberto Villarroel San José en Oruro en el Apertura, y no hace mucho frente a Always Ready en El Alto.



Dichas estadísticas ilusionan al Albiverde que, de ganar, puede escalar a la cuarta posición. Sin embargo, Oriente deberá echar de menos a tres jugadores experimentados para este partido: el defensor César García, el volante Junior Sánchez y el delantero Marcos Riquelme, todos baja por lesión.



Para consuelo de los albiverdes, su rival de turno también atraviesa un panorama similar. Bolívar, que se ha convertido en un hospital en las últimas semanas, no podrá contar con Carlos Lampe, Patricio Rodríguez, Henry Vaca y Bruno Savio, todos considerados titulares indiscutibles en el once de Flavio Robatto. Además, a estos se suma Jairo Quintero, el defensor que hace algunos meses sufrió una rotura del tendón de Aquiles y aún no culmina su recuperación.



También hay que añadir que Carmelo Algarañaz y Lucas Chávez tampoco estarán debido a que hace algunas semanas concretaron su fichaje por equipos del exterior.



Entre las novedades está el retorno de Rubén Cordano, que volverá a ser titular en la academia luego de 9 meses. Reemplazará a Carlos Lampe, lesionado el pasado jueves ante Chile en Santiago mientras defendía la camiseta de la selección nacional[1].



Posibles alineaciones:



Bolívar: Cordano; Rocha, Orihuela, De Jesús, Paz; Saucedo, Justiniano, R. Vaca; Velásquez, Gomes y Oviedo



Oriente: Torres; Flores, Ramírez, Álvarez, Díez; Barreto, Rojas, Añez, Árabe; Dorrego y G. Álvarez