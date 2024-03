Oriente venció a GV San José con lo justo (1-0)

La explosión se dio a los 65’ a través de Gílbert Álvarez, que ingresó en el complemento en vez de José Vargas, en procura de tener más peso en ofensiva. El delantero aprovechó bien un cabezazo previo de Sebastián Álvarez que no pudo tapar el meta Rodrigo Banegas lo que le permitió al delantero rematar al borde de la línea de sentencia ante García y Vaca.

San José no jugó mal, vino e hizo su partido, pero no tuvo peso en ofensiva más aún con la lesión de Rodrigo Vargas. Lo reemplazó Yuri Martins pero jugó mal, a tal punto que el DT Richard Rojas lo cambió por Moisés Calero. Al final el resultado no tuvo discusión y Oriente terminó llevándose tres puntos de oro, que le dan respiro o aire para encarar lo que se viene.