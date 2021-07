Oriente y Guabirá con dos duras pruebas

Escucha esta nota aquí

Oriente Petrolero y Guabirá vuelven a escena este jueves tras sus presentaciones en la novena fecha. Los refineros, reconfortados por la victoria en el clásico, tienen una salida complicada a La Paz, para enfrentar a Bolívar, a partir de las 18:15

El azucarero, que cayó con lo justo en el Hernando Siles frente al puntero The Strongest, esta vez será local ante Wilstermann, desde las 15:00.

Los albiverdes regresaron a los entrenamientos sin dar pistas sobre la posible alineación que utilizará ante la academia paceña.

Erwin Sánchez, con la venia de los dirigentes, mantiene la idea de no permitir que los medios obtengan información, ni contacto con los jugadores.

En Guabirá se aguarda la recuperación de algunos jugadores, entre ellos el ecuatoriano Kevin Mina, que provocó un escándalo al publicar una foto en las redes sociales vistiendo la camiseta de Blooming, mientras realizaba un tratamiento de fisioterapia por su lesión muscular.

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, calificó de “una bellacada y falta de respeto”, lo que hizo el atacante.

