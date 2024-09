Óscar Villegas: "No es solo ganar por estar unos metros más arriba"

La ilusión que tiene el DT de la selección Óscar Villegas de ganarle a Venezuela este jueves (16:00) en Villa Ingenio, no se la quita nadie. Pero, sabe que no es solo con la altura del estadio Municipal (4.090 msnm), sino con fútbol, que Bolivia puede salir airoso. "No es solo ganar por estar unos metros más arriba, hay que jugar bien", dijo en la conferencia de prensa.