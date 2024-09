Óscar Villegas revela el triste motivo por el cual Darlison Rodríguez no fue convocado a la selección

Si hay un jugador que muchos se preguntaban por qué no fue convocado a la selección boliviana para los partidos ante Venezuela en El Alto y Chile en Santiago, siendo que había tenido un gran desempeño en su club, es Darlison Rodríguez, el hábil extremo de 20 años que milita en Always Ready.



Para aclarar esta situación, Óscar Villegas, director técnico de la Verde, salió a dar la cara y reconoció que el jugador estaba en sus planes, pero reveló los motivos por los cuales no lo tomó en cuenta.



“Que yo sepa, Rodríguez no tiene inconvenientes con sus documentos. Hablé con el jugador y él está atravesando un momento familiar muy difícil. Esa es la razón de su no convocatoria a la selección”, indicó el estratega cochabambino en un programa radial en Cochabamba.



Villegas también reconoció que la decisión de apartar a Rodríguez de la nómina fue analizada y tomada de manera conjunta. “La decisión final fue un acuerdo entre los dos. Antes de convocar a un futbolista, se analiza su situación, tanto futbolística como personal y mental. En esta oportunidad, Darlinson y yo coincidimos. En un futuro se analizará su llamado”, sentenció.



Con esta última frase, el entrenador cochabambino deja la puerta abierta para que Rodríguez pueda ser tomado en cuenta en futuras convocatorias; todo dependerá de cómo se encuentre anímicamente y del nivel futbolístico que demuestre en su club.



A lo largo de la presente temporada, Rodríguez ha disputado 28 partidos con Always Ready, sumando los torneos locales, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En 1,756 minutos sobre el terreno de juego, ha conseguido marcar 7 goles y repartir 2 asistencias.