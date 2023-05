'Osi', 'Kvara' y los otros héroes del título del Napoli

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, André Frank Zambo Anguissa, Kim Min-jae, Giovanni Di Lorenzo... El Napoli ha podido apoyarse en el entusiasmo de jugadores jóvenes para conquistar el título de la Serie A 2022-2023.



Osimhen, el goleador

Victor Osimhen, máximo goleador en esta liga italiana (lleva 22 tras el decisivo tanto sumado el jueves en el empate 1-1 en Udine), está viviendo la mejor temporada de su carrera, en su tercer ejercicio con la camiseta del Nápoles. Rápido, potente, preciso... El atacante nigeriano de 24 años no ha dejado de progresar a las órdenes de Luciano Spalletti, después de dos años perturbados por las lesiones.



Es el símbolo de este Nápoles explosivo. La máscara protectora que lleva desde un golpe en la cabeza la pasada temporada se ha convertido en un accesorio de moda entre los 'tifosi', junto a las tradicionales banderas y camisetas.



"Cuando llegas a Nápoles te enamoras todavía más del fútbol porque toda la vida de la gente se basa en este juego. Poder ofrecerles algo que recordarán es una gran misión para mí", afirmó en marzo.



Su sueño de niño era jugar en la Premier League inglesa, pero ha sido en la Serie A donde ha tenido su mejor versión, después de un paso irregular por los campeonatos de Alemania, Bélgica y Francia.



. Kvaratskhelia, el regateador

Desconocido en la Serie A hace apenas unos meses, el georgiano Khvicha Kvaratshkhelia ha generado rápidamente la unanimidad sobre su talento para el regate y su energía inagotable para atacar, presionar e incluso bajar a defender.



Este extremo izquierdo con aspecto casi de anguila imposible de atrapar ha hecho olvidar al capitán Lorenzo Insigne, que se fue a Canadá, en el corazón de los aficionados, que se han esforzado para aprender el nombre de este diamante en bruto de 22 años.



En Georgia era ya una estrella, pero ahora 'Kvara' lo es también en Italia y en Europa. Tiene contrato con el Nápoles hasta 2027, pero su nombre interesa ya a varios grandes.



"Es un tipo increíble y un jugador increíble. Tiene un gran camino por delante", dice sobre él Osimhen, que cree que su compañero georgiano llegará muy lejos: "Es de ese tipo de jugadores capaces de ganar el Balón de Oro".



. Anguissa, el trabajador

En el centro del campo, André Frank Zambo Anguissa es el símbolo del Nápoles de esta temporada, conjugando físico y técnica. El camerunés ha sobresalido en la medular junto al eslovaco Stanislav Lobotka y al polaco Piotr Zielinski.



Anguissa, exjugador de Marsella, Fulham y Villarreal, se ha convertido en una pieza clave del engranaje de Spalletti. Su aportación es determinante para enganchar con los hombres de arriba.



"Después del Fulham quería recuperar el placer por jugar. Vivir en Nápoles es algo increíble, el inicio de un sueño", declaró Anguissa en febrero a beIN Sports, a apenas unos meses de conquistar este primer trofeo a los 27 años.



. Kim Min-jae, el luchador

Kim Min-jae tenía una tarea difícil en el Nápoles al inicio de temporada: hacer olvidar a Kalidou Koulibaly, que se fue al Chelsea después de ocho temporadas.



El surcoreano de 26 años, que llegaba desde las ligas china y turca, ha rendido a un altísimo nivel y ha mostrado su seguridad tanto por alto como en el juego con el pie.



En sus inicios recibió el apodo de "Monstruo", cuando en Corea del Sur fue campeón dos veces con el Jeonbuk Motors (2017 y 2018). "Me gusta mucho batallar en el campo", admite.



Sobre esta roca, la defensa napolitana ha logrado ser la mejor de esta Serie A junto a la de la Lazio, una prueba más de que el 'Scudetto' no solo se ha debido a la inspiración de Osimhen y 'Kvaradona'.



. Di Lorenzo, el ascensor

Subir y bajar constantemente durante 90 minutos por la banda derecha: Giovanni Di Lorenzo, campeón con Italia en la Eurocopa en 2021, ha sido 'el ascensor' más regular de la Serie A este curso.



El capitán del Nápoles no se ha perdido ni un partido esta temporada, ni en Serie A ni en Liga de Campeones. Además de sus cualidades de defensor, ha aportado dinamismo al juego del Nápoles con su capacidad para buscar en los extremos al mexicano Hirving Lozano y a Matteo Politano.



"El entrenador ha desempeñado un papel importante en mis progresos en los dos últimos años y me ha dado la responsabilidad de tener el brazalete de capitán. Tengo el deber de dar siempre el máximo", afirma este jugador, en el que Spalletti confía al 100%.