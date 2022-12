Otavio, un 'nuevo Deco' al servicio de Portugal en la conquista de Qatar

Se recuperó de su problema muscular y entró en el once ante Suiza, en el histórico triunfo portugués 6-1 que selló el pase a cuartos. La siguiente cita el sábado ante Marruecos.

"Empecé con un poco de miedo, pero me fui soltando y me sentí bien, al 100%. Estoy listo para seguir ayudando", señaló tras el partido.

"Me siento totalmente recuperado , soy parte del grupo de 26, estamos muy unidos, nada romperá esto y creo que podemos llegar muy lejos", actualizó este jueves en la rueda de prensa previa al entrenamiento.

Fue prácticamente la única respuesta que no tuvo que dedicar a la situación de Ronaldo, cuya suplencia ante Suiza ha provocado un terremoto. En las otras preguntas se limitó a destacar la unidad con buen humor y paciencia.

Lucía el peto amarillo que distinguía a los que saltaron en el once ante Suiza.

Internacional sub-20 con Brasil, el medio del Oporto no encontró su sitio en la absoluta , así que decidió en 2021 ponerse a disposición de su país de adopción, al que llegó en 2014.

'Otavinho', de 27, no ha dado el salto a una de las grandes escuderías europeas , como la mayor parte de los internacionales portugueses presentes en Catar, pero es la pieza maestra del técnico Sergio Conçeicao en el Oporto.

"Es el jugador que mejor me conoce. Hago todo lo posible porque no me adelante en jerarquía porque es casi un entrenador-jugador. Lo sabe todo sobre el juego. Es un futbolista que marca diferencias", le alabó antes del Mundial.