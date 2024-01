Pablo Escobar, DT de la Selección Sub-23: "Es destacable lo que hacen en cada partido"

La selección ecuatoriana se adelantó en el marcador en el minuto 22 con un potente disparo desde el borde del área de John Mercado, y cerró la victoria en el tiempo añadido con un gol de Allen Obando, poniendo a Ecuador a un paso de avanzar a la fase final del torneo.



Escobar señaló que la carencia de goles a favor es un déficit a abordar por parte de su equipo: "Es algo que tenemos que trabajar, teniendo situaciones sin poder convertir y recibimos un gol de media distancia que abre el marcador. Después no pudimos revertir la situación y después mal parados recibimos el segundo".



A pesar de la derrota, Escobar destacó el desempeño de su plantel: "La derrota no cambia el concepto del plantel que tenemos. Es destacable lo que hacen en cada partido". Hizo hincapié en la competitividad mostrada en encuentros anteriores, como el empate 3-3 ante Venezuela con un jugador menos y la presentación contra Brasil.



El entrenador de La Verde Sub-23 subrayó la importancia de dar vuelta la página y concentrarse en el próximo encuentro contra Colombia: "No nos queda otra que dar vuelta la página, y pensar en la última fecha contra Colombia".



Escobar analizó el desarrollo del juego, destacando la respuesta de su equipo tras el gol de Ecuador: "Después del gol de Ecuador, nosotros empezamos a jugar más alto. Creo que otra vez la tenencia de balón de Bolivia fue superior a la del rival. Nos cuesta la puntada final y ser contundentes."



En cuanto al rival, Escobar elogió a Ecuador como un ejemplo en el continente: "Hoy, Ecuador es uno de los ejemplos del continente, hay que valorar al rival. Bolivia tiene que seguir compitiendo y creciendo en este tipo de competencias."



Con esta derrota, Bolivia se encuentra en la penúltima posición del Grupo A con un punto, mientras que Ecuador lidera con siete puntos en tres partidos. Ya eliminada de la competencia, la Selección boliviana deberá buscar la victoria honorífica en el próximo enfrentamiento contra Colombia.