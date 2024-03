Pablo Escobar sobre la convocatoria de Rafinha: “Es un jugador que todo equipo quisiera tener”

Escobar, ex seleccionado nacional también se refirió a su paso por la Verde, donde disputó 22 partidos y anotó 5 goles.



“Para mí fue un honor y un orgullo vestir la camiseta de la selección, donde voy la intento defender como lo hice siempre. Mis hijos son paceños, me siento un boliviano más”.



Finalmente, habló sobre el grupo que le tocó a The Strongest en la Copa Libertadores 2024. Escobar es uno de los máximos ídolos y referentes de la institución atigrada.



“Me puse a ver el sorteo. The Strongest está en un grupo muy difícil. Todos los rivales son complicados, pero eso hace que los jugadores compitan, eso va a ayudar a la selección también. Hay talento en Bolivia, solo se debe elevar el potencial”, concluyó.



