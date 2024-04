Pablo Lavallén, DT del Tigre, cree que "no hay razón para la expulsión de Enoumba"

En conferencia de prensa luego del encuentro entre The Strongest y Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, el director técnico del equipo boliviano, Pablo Lavallén, elogió el esfuerzo de sus jugadores a pesar de la derrota por 2-1. Lavallén comenzó felicitando a su equipo por jugar "90 minutos con un jugador menos. El partido se desvirtuó muy rápido con una infracción". Sobre la expulsión de Marc Enoumba, que cambió el rumbo del partido, expresó su desacuerdo, argumentando que "no hay razón para la expulsión". El técnico también destacó los momentos positivos del partido, señalando que su equipo logró "generar el gol con diez hombres, generamos el tiro en el travesaño con diez hombres. Después es lógico (que dominen el partido), Estudiantes es un equipo que juega muy bien y tiene jerarquía". A pesar de la tristeza por no sumar puntos en este encuentro, Lavallén mostró optimismo respecto a la clasificación, recordando que se encuentran "a un punto (Estudiantes y Gremio tiene 4). Supuestamente, el equipo de más jerarquía (Gremio) no sacó ningún punto en el grupo". Mirando hacia el futuro, el director técnico enfatizó la importancia del próximo partido contra Huachipato en Chile, donde buscarán sumar puntos. Además, mencionó la ventaja de que tanto Estudiantes como Huachipato deberán visitar La Paz, lo que podría jugar a favor de The Strongest en la lucha por la clasificación.

¿Qué se le viene al Tigre?

Huachipato vs. The Strongest: estadio CAP, Chile - 24 de abril

The Strongest vs. Estudiantes: estadio Hernando Siles, La Paz - 9 de mayo

The Strongest vs. Huachipato: estadio Hernando Siles, La Paz - 15 de mayo

Gremio vs. The Strongest: Arena do Gremio, Brasil - 29 de mayo