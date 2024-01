Pablo Pedraza seguirá su carrera en el fútbol de Irak

Pablo Pedraza atravesará todo el mundo para continuar su carrera deportiva. El defensor nacional fue anunciado como nuevo jugador del Al Quwa Al Jawiya, equipo que milita en la primera división de Irak.



A sus 28 años, luego de consagrarse campeón con The Strongest en 2023, Pedraza formará parte del club más antiguo del fútbol iraquí y uno de los más laureados.



El Al Quwa ganó la Copa de la Confederación Asiática de Fútbol en 2016,2017 y 2018. Además, en la pasada temporada fue subcampeón del torneo local, consiguiendo el boleto a la Liga de Campeones de Asia.



“Una más juntos una más afrontando experiencias que Dios nos puso en el camino amigo Pablo Pedraza, él sabe el porqué, a pesar de nuestra prioridad de jugar la Copa Libertadores con el campeón no se dio, pero tu nivel siempre demostró que sos de exportación y esa oferta irrechazable no la podíamos dejar pasar”, escribió Silvio Fontana, representante del jugador en sus redes sociales.



El año pasado con el Tigre, Pedraza, disputó 20 partidos sumando todas las competiciones. Sobre la recta final de la temporada su rendimiento fue en ascenso y terminó siendo pieza clave en el cuadro paceño.