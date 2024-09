Pablo Vaca abandona la concentración de la Verde por lesión

Este lunes, Pablo Vaca se convirtió en la tercera baja de la selección boliviana de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de octubre. El defensor, que sufrió un golpe en la rodilla izquierda mientras disputaba un partido con su club, Always Ready, había llegado lesionado a la concentración y no logró recuperarse a tiempo. La Federación Boliviana de Fútbol emitió el siguiente parte médico.



“El cuerpo médico de la selección boliviana de fútbol comunica que el jugador Pablo Vaca inició la concentración presentando un cuadro inflamatorio en la rodilla izquierda. Tras los exámenes médicos y evaluaciones en campo, y tomando en cuenta los tiempos de recuperación, se determina que el jugador requiere mayor tiempo de tratamiento, por lo que será desafectado de la convocatoria para que pueda retornar a su institución y continuar con su rehabilitación”, indica el comunicado del ente federativo.



De momento, Óscar Villegas, director técnico de la selección nacional, aún no ha definido si convocará a otro jugador para suplir el lugar que dejó Vaca; sin embargo, el sábado el entrenador cochabambino decidió llamar al joven defensor Marcelo Torres del Santos FC, quien llegó el domingo desde Brasil junto a Miguel Terceros.



Vaca se suma a las bajas de Yomar Rocha y Ervin Vaca, ambos de Bolívar, quienes fueron desafectados por lesiones musculares.



La selección nacional iniciará una nueva semana de entrenamiento este lunes a las 15:00 en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. Se espera que en el transcurso de la semana se sumen los jugadores que militan en el exterior.