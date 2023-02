Padre de Messi dice que “no están dadas las condiciones” para que el astro argentino vuelva al Barcelona

El padre de Leo Messi ve complicada la vuelta del astro argentino al Barcelona "porque no están dadas las condiciones" para que su fichaje se produzca.



"No creo. No están dadas las condiciones", dijo Jorge Messi a los periodistas en el aeropuerto de Barcelona, al ser preguntado si hay posibilidades para un regreso del argentino.



El padre de Messi recordó que "tiene contrato con el París Saint-Germain" y afirmó que no ha hablado con el presidente del Barça, Joan Laporta, sobre el asunto.



Preguntado por si le gustaría que Messi terminara su carrera vestido de azulgrana, Jorge Messi se limitó a recordar que "la vida da tantas vueltas".



Leo Messi, que salió del Barcelona camino del PSG en el verano de 2021, finaliza contrato con el club francés en junio próximo.