Países Bajos contra EEUU, duelo de invictos para abrir los octavos del Mundial

Países Bajos y Estados Unidos, que recupera a su estrella Christian Pulisic, abrirán este sábado los octavos de final de Qatar-2022 en un atractivo duelo entre dos equipos reivindicados tras sus ausencias del pasado Mundial.



Tanto la escuadra neerlandesa, que terminó líder del Grupo A con 7 puntos, como la norteamericana, segunda del B con 5, llegan imbatidas al choque en el estadio Khalifa de Doha. El partido arrancará desde las 11:00 hora de Bolivia.



La 'Oranje', en la tercera etapa de Louis van Gaal al mando, solo cedió un empate ante Ecuador y cumplió con su impecable hoja de servicios en la fase de grupos pero su fútbol no ha colmado las exigentes expectativas en su país.



"En 2014 era exactamente lo mismo (las críticas), fue muy negativo. Hoy igual, siempre la misma historia, así que me he acostumbrado a ello y creo que mis jugadores también lo están", dijo el viernes Van Gaal en una conferencia de prensa.



"Vamos a seguir tranquilamente por el camino que hemos iniciado", afirmó el exentrenador del Barcelona y Manchester United.



Países Bajos, que sigue persiguiendo un triunfo en el campeonato, posee una fiabilidad extrema en primera fase sin ninguna eliminación en sus 12 participaciones.



Su emblemático juego de extremos ha perdido protagonismo en la reinvención de Van Gaal, fiado ahora a la fortaleza de la zaga liderada por Virgil van Dijk (Liverpol).



El técnico, de 71 años, ha compensado la falta del talento ofensivo de antaño con la aparición de Cody Gakpo que, a sus 23 años, demostró estar listo para el salto a una liga de la élite europea.



El punta del PSV Eindhoven suma tres goles y forma parte del quinteto de máximos artilleros del Mundial.



Van Gaal también espera mejorar su producción atacante en las eliminatorias con la recuperación de Memphis Depay, que ya fue titular en el último triunfo ante Catar (2-0) tras su lesión de muslo.



En el medio campo Frenkie de Jong está respondiendo a la confianza total de Van Gaal, la que no tiene en el Barcelona de Xavi Hernández, y fue nombrado el mejor jugador (MVP) de los tres partidos.



- La noche de Dest -

Estados Unidos, por su parte, viene de sufrir hasta el último minuto para vencer a Irán (1-0) y asegurar el objetivo mínimo de llegar a las eliminatorias.



Alcanzar los cuartos por primera vez desde 2002 sería un gran espaldarazo para el 'Team USA', que necesita que su equipo, el segundo más joven en Catar, acumule experiencia para el Mundial que coorganizará en 2026.



Su gran figura, Christian Pulisic, marcó el gol decisivo ante Irán pero en la misma acción sufrió una fuerte colisión con el arquero que le causó una contusión pélvica.



Este viernes, el seleccionador Gregg Berhalter dijo que Pulisic se estaba recuperando favorablemente y en la noche la federación estadounidense confirmó en Twitter que el punta del Chelsea "ha recibido el visto bueno" para jugar el sábado.



La otra gran incógnita de Berhalter es el delantero Josh Sargent, del Norwich City, titular en dos de los tres partidos pero con molestias en el tobillo derecho.



Su eventual relevo sería Haji Wright (Antalyaspor), titular en el segundo juego ante Inglaterra (0-0), pero también está disponible el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira (FC Dallas), ansioso por estrenarse en un Mundial a sus 21 años.



El duelo tendrá una significación especial para el lateral Sergiño Dest, quien está revalorizándose con grandes actuaciones en Qatar después de su salida del Barcelona y su escasa actividad en el AC Milan.



Dest, de 22 años, nació en Almere (Países Bajos), de madre neerlandesa y padre estadounidense. El lateral se crió en Países Bajos formándose en la cantera del Ajax pero Estados Unidos se avanzó al convocarlo a edad muy temprana a sus selecciones inferiores y consiguió que al final se decantara por jugar para el 'Team USA'.



"Para mí se trató de establecer una conexión con él, describirle qué rol teníamos pensado para él y nuestros planes para los siguientes ocho años", dijo Berhalter sobre el proceso de integración de Dest. "Luego le presentamos a los compañeros y entró en el ambiente de nuestro equipo, que es muy acogedor. Creo que eso fue lo que le ayudó a decidirse".