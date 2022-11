Países Bajos-EEUU e Inglaterra-Senegal, primeros emparejamientos de octavos

Estados Unidos contra Países Bajos e Inglaterra contra Senegal, esos son los primeros emparejamientos de octavos del Mundial-2022: los ingleses, neerlandeses y senegaleses, favoritos, sellaron su clasificación este martes en Qatar, donde los estadounidenses derrotaron a los iraníes en un partido con un gran componente geopolítico.



Por un sexto intento, Irán deja el Mundial en primera fase, después de que el Team Melli perdiese ante el Team USA (1-0) con un gol de Christian Pulisic (38) en el estadio Al-Thumama.



Así pues, Estados Unidos regresa a unos octavos de final del Mundial, como en 2010 y 2014, una actuación de buen augurio para el país del 'soccer', a cuatro años de un Mundial organizado junto a Canadá y México.



Pero aunque ese partido no se anunciaba como un duelo en la cumbre futbolística, el Irán-Estados Unidos fue uno de los puntos álgidos del Mundial-2022 en Qatar por su vertiente simbólica y política, con mucho más que una clasificación a octavos de final en juego.



Irán y Estados Unidos ya se habían enfrentado en el "partido de la fraternidad", ganado en el Mundial-1998 en Francia por Irán (2-1) en un ambiente de hermanamiento.



Aficionados de los dos equipos confraternizaron este martes, en el metro y en los aledaños del estadio, tomándose fotos juntos.



Pero el contexto era más tenso este año, con el movimiento de protesta inédito reprimido de forma sangrienta por Teherán.



- Himno de Irán sin entusiasmo -

Varios jugadores, especialmente la estrella Sardar Azmoun, denunciaron la represión en las redes sociales. Pero muchos simpatizantes de los manifestantes reprochan al Team Melli su actitud, como cuando fue recibido por el presidente ultraconservador Ebrahim Raissi antes de su viaje a Doha.



Después de haberse abstenido de cantar su himno en su primer partido, perdido 6-2 contra Inglaterra, los jugadores iraníes entonaron los acordes sin mucho entusiasmo y se oyeron algunos pitos procedentes de las gradas.



Fue la única nota política de un partido en el que pasó a ser protagonista la parcela deportiva, con un perdedor, Irán, y un ganador, Estados Unidos, que finalizan segundos de grupo tras Inglaterra.



En octavos, el Team USA se medirá con los Países Bajos de Louis van Gaal, clasificados sin demasiados apuros tras ganar 2-0 a Qatar, ya eliminado antes del partido y que acaba su torneo con cero puntos, algo inédito en un país anfitrión.



La Oranje se llevó los tres puntos merced a los goles de un pletórico Cody Gakpo (27), que se une al liderato de goleadores con tres dianas, y de Frenkie De Jong (49).



- África regresa a octavos

Para los senegaleses, han tenido que pasar dos décadas para asegurarse volver a vivir un partido de eliminación directa en un Mundial, 20 años después de su epopeya en 2002 hasta cuartos.



Los campeones de África derrotaron 2-1 a Ecuador en una 'final' por el segundo puesto, con goles de Ismaïla Sarr de penal (44) y Kalidou Koulibaly (70), mientras que Moisés Caicedo había igualado brevemente (67). La clasificación de Senegal devuelve al primer plano al fútbol africano, que no tuvo a ningún equipo en octavos en 2018.



Los 'Leones de la Teranga' se enfrentarán a los 'Three Lions' ingleses de Marcus Rashford , autor de un doblete (50, 68) en la victoria 3-0 de Inglaterra contra Gales. Phil Foden también marcó (51) para validar la clasificación de los subcampeones de Europa.



Y en este Mundial a menudo opacado por las polémicas, este martes fue puesto en libertad "sin consecuencias" el ciudadano italiano que irrumpió la noche anterior en el terreno de juego durante el Portugal-Uruguay con una bandera arcoíris y una camiseta de apoyo a Ucrania y a las mujeres iraníes.



"Tras una breve detención" en algún lugar que no fue precisado, el hombre identificado como Mario Ferri, nacido en 1987, "ya fue liberado por las autoridades sin consecuencias", informó el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores, confirmando una información obtenida de una fuente local por la AFP.



Ferri, apodado "El halcón", es un habitual de este tipo de acciones en los estadios. Fue la primera protesta de este tipo durante el Mundial de Catar, un país que ha recibido muchas críticas occidentales por el trato a las personas de la comunidad LGBT+.