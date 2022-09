Países Bajos pretende llevar cuatro arqueros al Mundial y prepararlos con un entrenador de vóley para los penales

También contrató a Peter Murphy, ex entrenador de la selección de vóley del mismo país neerlandés. El trabajo de Murphy consiste en hacer pruebas con los jugadores y también introducirles ideas de cómo avergonzar al oponente.

Murphy no solo fue entrenador deportivo, sino que también es conocedor del estudio y análisis subconsciente. "No estudió voleibol, estudió otra ciencia y tiene el conocimiento de eso. No quiero alargarme demasiado, porque probablemente más países lo harán. Probablemente somos el primer país en hacer esto con una base científica", dijo Louis.