Países Bajos y Ecuador empatan 1-1 y dejan abierta la llave del Grupo A

El holandés Cody Gapko abrió el marcador nada más comenzar el partido (5') y empató Enner Valencia al inicio de la reanudación (49'), en el tercer gol del capitán ecuatoriano en este Mundial, que de nuevo no pudo acabar el partido con molestias en la rodilla.



En el otro partido de la llave A, Senegal derrotó a Catar por 3-1, un resultado que deja al anfitrión fuera del Mundial, mientras que el Campeón de África necesitará ganar al equipo sudamericano para sellar su clasificación.



Países Bajos, que lidera el grupo con 4 puntos, igualado con Ecuador y uno más que Senegal, asegurará el pase a octavos con un empate e incluso la derrota le podría valer contra Catar.



Países Bajos comenzó teniendo la pelota ante un Ecuador que se defendía bien con línea de cinco atrás, pero se encontró rápidamente con un gol en contra, en una jugada desgraciada: una pugna por la pelota entre Moisés Caicedo y Davy Klaassen la gana el neerlandés, que envía la pelota a Gapko y el delantero del PSV conecta un zurdazo desde la frontal y bate a Galíndez (6).



Alentados al grito de "Sí se puede!" por los 5.000 ecuatorianos presentes en las gradas del Khalifa International Stadium, la 'Tri' se sacó los nervios de encima y le planteó un partido de tú a tú a una de las candidatas al título en Catar.



- Reacción tras el gol 'oranje' -

Ecuador pasó a dominar en muchas fases de la primera parte y si bien no tuvo demasiadas ocasiones de gol, el capitán Enner Valencia si contó con un par de remates peligrosos que pudieron haber colocado la igualada antes del descanso (minutos 11 y 32), sobre todo el segundo, un derechazo desde el vértice del área que obligó a Andries Noppert a despejar a córner.



Ecuador empató justo antes del descanso, por medio de Estupiñán, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego de Estrada, que se había quedado junto al portero neerlandés, en la trayectoria de la pelota (45+2).



El empate sí llegó al comienzo de la segunda parte, cuando Ecuador robó en zona de creación rival y montó una contra que culminó con un duro disparo de Estipiñán que Noppert atajó, pero la pelota quedó muerta y Valencia marcó a placer (49), anotando su tercer gol en el torneo tras el doblete frente a Catar.



- Tercer gol de Valencia -

La 'Tri' pudo colocarse en ventaja 10 minutos después, cuando Gonzalo Plata estrelló un zurdazo en el larguero en una fase de juego en la que los sudamericanos dominaron de nuevo a los neerlandeses, teniendo una nueva ocasión de Michael Estrada, pero el delantero no acertó a rematar un centro de su capitán (63).



El equipo entrenado por el veterano Louis van Gaal apenas respondió con un disparo alto de Teun Koopmeiners (66) y pareció dedicarse durante toda la segunda parte a aguantar el empate, un resultado que le permite llegar con muchas posibilidades de clasificación a la última jornada, en la que jugará contra Catar, ya eliminada.



En los últimos minutos, Ecuador tampoco quiso perder la ventaja que le otorgaba el punto de cara a la última jornada, el martes 29 contra Senegal, ya que un empate frente al campeón de África es suficiente para que la 'Tri' se meta en octavos, con lo que al menos igualaría su mejor clasificación en un Mundial (Alemania-2006).



La única mala noticia para el seleccionador Gustavo Alfaro es que Valencia tampoco pudo completar los 90 minutos, por los problemas en su rodilla derecha, y la tarjeta amarilla que vio Jeghson Méndez, que supone una sanción para el último partido.