Palestino, ex equipo de Gustavo Costas, quedó eliminado de la Sudamericana tras perder con Fortaleza

Un golazo del mediocampista Lucas Crispim en el minuto 20 y un fuerte disparo del delantero Juan Martín Lucero (74) adelantaron a Fortaleza, clasificado a los octavos desde la fecha pasada como ganador de la llave H.



El mediocampista Agustín Farías dio esperanza a Palestino en el 76, pero no fue suficiente para igualar en el estadio El Teniente en Rancagua, a 80 kilómetros de la capital chilena.



Palestino necesitaba al menos un empate para clasificar sin depender de otros resultados, pero su derrota y la goleada 4-1 de San Lorenzo sentenciaron su destino en la Sudamericana.



El primero de cada una de las ocho llaves de la fase de grupos de la Copa Sudamericana consiguió el pase directo a los octavos de final, mientras que los segundos jugarán unos playoffs contra los terceros de las ocho zonas de la Copa Libertadores para avanzar a la fase de octavos.



Palestino buscó la victoria desde el primer minuto, intentando plantarse en el campo rival, pero aunque juntó algunos pases, no incomodó demasiado a la zaga visitante.



Fue Fortaleza el que dio el primer golpe. Un derechazo de Lucas Crispim desde fuera del área batió a un adelantado César Rigamonti, que solo pudo ver cómo la pelota le pasaba por encima y se clavaba en el ángulo izquierdo de su arco.



- Golpe desde Argentina-

Fortaleza, que no se jugaba nada, no hizo demasiado esfuerzo para combatir la presión de los árabes, apurados por la victoria momentánea de San Lorenzo contra los venezolanos en Argentina.



Cuando mejor jugaba Palestino, el delantero Juan Martín Lucero anotó el segundo de Fortaleza en el 74, con un potente remate con la derecha.



Al mismo tiempo, pero desde el otro lado de la cordillera, San Lorenzo anotaba por partida doble en dos minutos, y se pusieron segundos de grupo por diferencia de goles.



Palestino no se rindió, y consiguió el descuento en el 76, con un tanto del mediocampista Agustín Farías tras un saque de esquina de Bryan Carrasco, que dio esperanza a los locales.



Con más desesperación que fútbol, los locales encerraron a Fortaleza, pero no fueron capaces de llegar al ansiado empate y se despidieron de la Sudamericana.



Fortaleza, líder con 15 puntos, disputará los octavos de final en agosto ante un rival que se conocerá tras el enfrentamiento entre los segundos de grupo de la Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores en julio.