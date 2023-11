Palestinos pierden ante Australia en Kuwait pese a fervoroso apoyo de aficionados

No jugaban propiamente en casa, pero los futbolistas palestinos se sintieron como si así fuese en el estadio Jaber Al-Ahmad de Kuwait, repleto de banderas de su país, este martes, aunque no pudieron evitar la derrota contra Australia (1-0) en un partido clasificatorio al Mundial-2026.



Cinco días después de su primer partido desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, que ya fue emotivo y que se saldó con empate a cero ante Líbano, en Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), la selección palestina "recibía" como local en esta ocasión al combinado australiano a más de 1.200 kilómetros del conflicto que tiene lugar en la Franja de Gaza.



Y en el gran recinto destinado habitualmente a albergar los partidos de la selección de Kuwait, miles de espectadores, luciendo kufiyas blancas y negras y ondeando banderas con los colores rojo, negro, verde y blanco acudieron para apoyar a los futbolistas palestinos.



También se vieron pancartas con el lema "Liberen a Gaza", y fotografías de llaves, simbolizando las casas perdidas por los palestinos durante la creación del Estado de Israel en 1948.



"Palestina está en nuestros corazones. Hemos venido al estadio, jóvenes y mayores, para mostrar nuestro apoyo", declaró a la AFP Anfal Al-Azmi, una kuwaití de 45 años.



"El resultado del partido nos importa poco. Vinimos a entregar un mensaje", afirmó Wael Youssef Labbad, de 40 años, palestino de Ascalón.



No todos los aficionados eran de origen palestino, muchos eran llegados de otras comunidades de ese país del Golfo rico en petróleo.



"Kuwait y Palestina son uno solo. Hoy, nosotros somos los invitados de Palestina en su tierra", dijo Ahmed Al-Anezi, un kuwaití de 36 años.



El partido iba a disputarse en Ramala, en Cisjordania ocupada, pero la guerra, que comenzó hace seis semanas, alteró el rumbo de los acontecimientos para la selección.