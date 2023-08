Palmeiras sin Dudu, pero con medio boleto en semis de Libertadores

El movedizo atacante, piedra angular de la ofensiva del portugués Abel Ferreira, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y lesión del menisco de la rodilla derecha el domingo, en el triunfo 1-0 ante Vasco da Gama por el Brasileirao.



El 'Verdão', que goleó 4-0 a Pereira en el juego de ida de cuartos, la semana pasada, no informó el plazo de recuperación, pero se prevé que el atacante no vuelva al campo en 2023.



La ausencia del extremo, de 31 años, puede poner en serios aprietos a Palmeiras en la recta final de la temporada, en la que lucha por repetir el título de liga (es segundo, a once puntos del sorprendente Botafogo) y por ganar su cuarta Libertadores.



Los paulistas tienen un plantel corto debido a problemas para cerrar fichajes, que causaron protestas de la hinchada contra la directiva.



Cualquiera que sea el reemplazo del ídolo palmeirense ante Pereira en el Allianz Parque, será un hombre de menor talento, pero a la vez una chance para que Ferreira experimente con miras al futuro.



- Experimentar -

¿Quién sustituirá al '7' en los juegos definitivos? La pregunta es tema de discusión de fanáticos y periodistas en Brasil.



Breno Lopes y los juveniles Kevin, Luís Guilherme y John John aparecen como reemplazantes naturales.



El titularísimo Rony podría ir a la banda y el argentino José Manuel López como punta.



O Ferreira podría usar dos centrodelanteros, con lo que se abriría oportunidad para Endrick, la perla del Real Madrid, de floja temporada.



"Todos merecen el mismo cariño", dijo el DT tras la victoria contra Vasco.



Pero los remiendos no acaban ahí, pues el volante Gabriel Menino está suspendido por acumulación de amarillas. El colombiano Richard Ríos debería sustituirlo.



Con la amplia ventaja obtenida en Colombia, se da por hecho que los brasileños disputarán su cuarta semifinal de Libertadores consecutiva (ganaron los títulos en 2020 y 2021).



Por ello no se descarta que el luso plante una alineación mixta para refrescar la nómina pensando en el clásico paulista del domingo ante Corinthians, por el Brasileirao.



- Por el honor -

Con poco que perder, los 'Matecañas' esperan al menos rasguñar a un Palmeiras que carga con un invicto copero de ocho juegos (incluidas siete victorias).



Dirigido por Alejandro Restrepo, Pereira llegó a cuartos en su primera participación en Libertadores, en la que dio golpes de opinión al eliminar a Colo Colo e Independiente Del Valle y vencer en casa a Boca Juniors en fase de grupos.



"Estamos dolidos, porque sigo pensando que tenemos un gran equipo", dijo Restrepo tras el 4-0 en contra.



El entrenador, que guió a los pereiranos a su primer título liguero, en el Torneo Clausura de 2022, podría hacer una modificación técnica en su once habitual: Maicol Medina podría reemplazar a Larry Angulo en el mediocampo.



El vencedor de la serie buscará el pase a la final contra el ganador de la llave entre Boca Juniors y Racing, que empataron sin goles en la ida y juegan la revancha también el miércoles.



Probables alineaciones:



Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Luan, Murilo, Joaquín Piquerez - Richard Ríos, Fabinho - Artur, Raphael Veiga, Breno Lopes - Rony. DT: Abel Ferreira



Pereira: Aldair Quintana - Carlos Garcés, Juan Quintero, Carlos Ramírez - Eber Moreno, Larry Angulo (Maicol Medina), Jhonny Vásquez, Juan Pablo Zuluaga, Jimer Fory - Ángelo Rodríguez, Arley Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo



Árbitro: Cristian Garay (CHI)