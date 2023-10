Paolo Guerrero, el sabio veterano que infundió seguridad en Liga de Quito

Guerrero, nacido en Lima el 1 enero de 1984 y campeón en diversas competencias con el Bayern, Corinthians y Flamengo, suplió en Liga "lo que le falta: un nombre de peso para que a partir de ahí otros nombres crezcan", según Laso.



El infaltable delantero de la selección peruana desde el clasicatorio para el Mundial de 2006 "no llegó al país como el gran goleador", manifestó a la AFP el comentarista deportivo Aurelio Dávila.



"Su contribución es en otro sentido, es arrastrar marcas, a que el rival se entretenga en él para que los compañeros puedan hacer cosas diferentes", añadió.



Y para eso le sobran atributos al 'Depredador', de linaje futbolero al ser familiar de los históricos del balompié peruano Oscar y Carlos Gómez Sánchez, Héctor Chumpitaz y Julio 'coyote' Rivera.



"Mi familia es muy futbolera. No sé si me lo inculcaron, yo ya nací con la pelota. Por eso, al año (de edad) cogí una pelota por primera vez. Para cuando tenía 6 años, entré a un equipo y desde allí, ya pensaba que yo iba a ser futbolista de grande y nunca tuve una duda", declaró en 2015.



- Cine, caballos y récords -