¡Para enamorarse e identificarse con esta selección! La arenga antes del triunfo frente a Colombia

Vaya que se necesitó coraje para sacar un partido sumamente complicado ante una de las mejores selecciones del continente, que marchaba invicta en las Eliminatorias Sudamericanas. El triunfo fue para Bolivia, que venció 1-0 a Colombia en El Alto y ratificó su buen presente futbolístico. Pero más allá de lo deportivo, se debe ponderar lo anímico, y es aquí donde te mostramos la arenga previa al encuentro, aquella que se encargó de motivar y convencer al plantel para lograr los tres puntos a pesar de estar con un hombre menos desde el minuto 20.



La charla estuvo a cargo del capitán Luis Haquin, quien, convencido y sin pelos en la lengua, manifestó: “Es hoy, defendámonos como hermanos, démonos una alegría. Nos cuesta mucho, eso lo sabemos. Vamos a luchar por nosotros y este país. Vamos a darle una alegría a este país, que la necesita. ¡Por Bolivia, a ganar!”.



No es la primera vez que Haquin transmite estos emotivos mensajes que ponen los pelos de punta a todos los bolivianos.



Otro que también participó de la arenga y aportó su granito de arena, a pesar de no estar en la convocatoria, fue Carlos Lampe, el arquero de la selección que se lesionó ante Chile en Santiago, pero que demostró ser un líder natural para el grupo. “Cuando vean que las cosas no les salen, respáldense el uno al otro. Salgan a disfrutar y a ganar”, dijo.