Para la Dirección de Competiciones, el 2025 debe jugarse un torneo largo con 16 equipos

Klaus Von Landwust, miembro de la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), manifestó que es necesario implementar torneos largos para que los premios se entreguen a fin de año. “Es una opinión personal, pero los torneos cortos ya no están acordes al fútbol moderno. Ahora necesitamos torneos largos y que se entreguen premios al final del año. Necesitamos que haya una sola tabla y que el torneo sea apasionante, como en otras ligas”, indicó.





El directivo también mencionó que “el elevado monto económico que se entrega por clasificar a un torneo internacional hace que un torneo corto desmotive al primer campeón (San Antonio), como ocurrió este año”. Esta afirmación resalta la importancia de un formato que incentive a los equipos a competir por un lugar en competiciones internacionales.



Von Landwust propuso que “se debe jugar un solo torneo; al año tenemos disponibles 37 fines de semana y trece fechas entre semana. En este tiempo debemos acomodar un campeonato o incluso dos”.



Esto sugiere una planificación más efectiva del calendario futbolístico, maximizando las oportunidades para los equipos.

Además, se refirió a la posibilidad de que suban dos equipos de la División Aficionados y que se anulen los descensos este año en la División Profesional. “En caso de que suban o no suban más equipos, eso no compete a la Dirección de Competiciones; depende de lo que se decida en un Consejo Superior”, aclaró.



El miembro de la FBF también expresó sus preocupaciones sobre el impacto que tendría un aumento en el número de equipos. “Tendríamos nueve partidos por fecha; eso complicaría un poco más la situación. No es algo imposible, se puede trabajar sobre ello, pero nunca se ha experimentado”, sentenció, refiriéndose a las dificultades que podrían surgir al tener 18 equipos en la competición.