Paraguay espera con el aval de la historia

Escucha esta nota aquí

Paraguay no tiene una selección tan fuerte como lo tenía antes; sin embargo, sigue siendo un rival complicado para Bolivia, que tendrá que visitarla en la cuarta fecha de las clasificatorias a Catar 2022, el 17 de noviembre.

Lejos está de aquel representativo albirrojo que contaba con Chilavert, Gamarra, Celso Ayala, Cardozo y Roque Santa Cruz, entre otros, o aquel de Villar, Da Silva y Valdez, un poco más acá en el tiempo. Sin embargo, para Bolivia fue imposible sacarle un punto en Asunción desde 1967 a la fecha.

Los guaraníes viven un proceso de transición lento, sin la aparición de futbolistas de la talla de los mencionados, que afecta en el potencial de un seleccionado guaraní que paga como precio un rendimiento irregular. Hoy es el turno de aquellos que esperaban su chance, como el mediocampista Miguel Almirón, del Newcastle inglés; los defensores Gustavo Gómez, del Palmeiras, Fabián Balbuena, del West Ham, y Junior Alonso, del Atlético Mineiro; y los mellizos Romero, atacantes de San Lorenzo de Almagro.

Lo dirige el argentino Eduardo “Toto” Berizzo, uno de los discípulos de Marcelo Bielsa. Consultado por La Nación de Argentina sobre su idea futbolística, señaló: Uso un 4-3-3 modificando el medio de la cancha. Me gusta la línea de 4 para salir jugando con volantes que se muevan y delanteros que bajen y se transformen en volantes, y laterales que sean defensores pero que luego se transformen en delanteros. No me gusta la rigidez de los esquemas.

Paraguay no le pudo ganar a Perú de local, igualó 2 a 2, y luego venció de visitante a Venezuela, por 1-0. El arquero Silva fue el héroe al atajar un penal sobre la hora. Ganó sobre el final y con lo justo, recuperando terreno perdido.

El equipo base de las dos primeras fechas lo integraron Roberto Fernández; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Giménez, Darío Lezcano y Miguel Almirón. Hernán Pérez y Ángel Romero alternaron en el ataque.

El atacante Derlis González y el mediocampista Jorge Morel, ausentes en las dos primeras fechas por haber dado positivos en las pruebas de coronavirus, podrían ser tomados en cuenta.

En cambio, está en duda la convocatoria de los laterales Santiago Arzamendia y Alberto Espínola, de Cerro Porteño, por lesión.

La selección paraguaya arrancó la eliminatoria en el puesto 40 de la clasificación FIFA y subió al puesto 35 tras los resultados ante Perú y Venezuela.

No es el mejor Paraguay, y la última vez que se midieron se impuso con muchas dificultades, aun así, a los bolivianos siempre les resulta incómodo el fútbol de fuerza y roce que caracteriza a los albirrojos.

Una posible imposible

Bolivia nunca pudo sacarle puntos a Paraguay en condición de visitante. Todas fueron derrotas, algunas por goleada.

Los partidos

1965 Paraguay - Bolivia 2:0

1973 Paraguay - Bolivia 4:0

1985 Paraguay - Bolivia 3:0

1996/1997 Paraguay - Bolivia 2:1

2000/2001 Paraguay - Bolivia 5:1

2004/2005 Paraguay - Bolivia 4:1

2008/2009 Paraguay - Bolivia 1:0

2011-2013 Paraguay - Bolivia 4:0

2015-2017 Paraguay - Bolivia 2:1