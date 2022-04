Paraguayo Robert Rojas, de River Plate, sufrió espasmo coronario tras ser operado en Argentina

Escucha esta nota aquí

El defensor paraguayo Robert Rojas, del club River Plate, sufrió este sábado un espasmo coronario, después de haber sido operado de una fractura de tibia y peroné izquierdo, y permanece internado, pero ya en estado lúcido, según indicaron medios locales.

Rojas, de 25 años, sufrió un espasmo coronario, que consiste en una contracción temporal de los músculos de la pared de una de las arterias que envía sangre al corazón, una situación que sucedió horas después de la operación que se realizó en un sanatorio de la localidad de San Isidro (periferia norte bonaerense).

El defensor paraguayo pudo ser compensado de manera inmediato y desde entonces permanece "lúcido y estable", según indicaron allegados al club de la banda roja.

De todas maneras, se prevé que por esta situación inesperada se le realizarán más estudios para Rojas para determinar las razones del espasmo, mientras el zaguero continuará hospitalizado.

Rojas fue operado por Pedro Hansing, médico del plantel de River, luego de sufrir la fractura de tibia y peroné por una violenta falta que le cometió el peruano Aldair Rodríguez, en el encuentro que River le ganó por 1-0 a Alianza Lima la noche del miércoles pasado por la primera fecha de la Copa Libertadores.

Horas después de la fractura, Rojas había comentado que "hay que estar fuerte, no hay otra. Es la primera vez que me lesiono así de mal. Me pidió disculpas el jugador de Alianza Lima. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos".

En principio, se prevé que el defensor paraguayo estará al menos fuera de las canchas entre tres y cuatro meses, los tiempos de recuperación que podría demorar por la grave lesión que sufrió por la patada que le dio Rodríguez, por lo que Rojas se perderá lo que resta de la primera etapa de la Copa Libertadores y parte del segundo semestre.

