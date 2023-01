París Saint-Germain empató 1-1 en casa con Reims en el último minuto de partido

París, Francia | AFP | domingo 29/01/2023 - 18:57 UTC-3 | 781 palabras





ACTUALIZA TRAS NUEVOS RESULTADOS



El París Saint-Germain vio esfumarse la victoria en el descuento final, cuando el Reims marcó para empatar 1-1 y dejar frustrado al equipo de la capital, este domingo en la 20ª jornada de la Ligue francesa, en la que ninguno de los candidatos al título consiguió ganar.



Lens (2º) y Marsella (3º) habían empatado el sábado 1-1 ante Troyes (15º) y Mónaco (4º), respectivamente, y eso servía en bandeja al PSG la posibilidad de ampliar su ventaja como líder. Sin embargo, su resultado también fue 1-1 y todo continúa por lo tanto igual en el podio de la tabla, con el París Saint-Germain con tres puntos de ventaja sobre el Lens y cinco sobre el Marsella.



En los cuatro partidos ligueros disputados en 2023, el París Saint-Germain apenas ganó uno y únicamente ha sumado cuatro de los doce puntos que estaban en juego, lo que arroja dudas sobre el estado de forma del gigante del fútbol francés.



Al PSG le costó además derribar el muro del Reims, un equipo de la zona media de la clasificación, y no lo logró hasta el minuto 51, cuando Neymar aprovechó un rebote en el área tras un disparo desde la frontal de Lionel Messi.



El partido se le complicó al equipo de París en el 59, cuando el árbitro acudió a revisar la pantalla del VAR. Decidió entonces no conceder finalmente un penal que acababa de señalar a favor del Reims, pero mostró la tarjeta roja al italiano Marco Verratti por una fuerte entrada sobre el japonés Junya Ito.



Pese a la inferioridad numérica, el PSG siguió llegando con cierta fluidez y en el 65 se anuló un tanto por fuera de juego al marroquí Achraf Hakimi.



Messi tuvo su mejor ocasión en el 83, cuando envió ligeramente fuera con todo a favor en un disparo en el área.



Los fallos acabaron costando caros, ya que el Reims empató en el último instante con un contragolpe que el estadounidense-británico Folarin Balogun culminó con éxito en el 90+6.



El Reims (11ª) consigue así un valioso punto en el Parque de los Príncipes y encadena un decimotercer partido sin perder.



En la tabla de goleadores, Neymar suma 12 tantos en esta Ligue 1 y se aproximó a apenas uno del líder, su compañero Kylian Mbappé, que lleva 13 y que no pudo sumar en esta ocasión.



En otro duelo destacado del domingo, el Niza (10º), sostenido por el arquero danés Kasper Schmeichel, batió en casa 1-0 al Lille (7º), confirmando así su renacer desde el despido del técnico Lucien Favre.



Con siete puntos en tres partidos desde la llegada de Didier Digard en sustitución del preparador suizo, el Niza se situó a seis del Lille y a nueve del Rennes (5º), que jugaría competición europea la próxima temporada.



El Lille, invicto desde el 30 de octubre en Lyon (1-0) y que solo contaba una derrota en los últimos diez partidos de Ligue 1, sufre un frenazo.